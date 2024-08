Monster Hunter Wilds presenta i nuovi attacchi dell'arco con un gameplay trailer

Continuano i trailer di Monster Hunter Wilds dedicati alle 14 tipologie di armi che saranno presenti nel gioco. Questa volta è il turno dell'Arco, che chiaramente è specializzato nell'abbattere i mostri dalla distanza.

Abbiamo quindi varie combinazioni di colpi che scagliano una o più frecce alla volta, con la possibilità di caricare il colpo per aumentarne i danni inflitti. Anche in Monster Hunter Wilds l'arma mantiene la sua grande mobilità con schivate rapide e una nuova mossa di evasione assoluta, utile per scampare ai colpi più pericolosi dei mostri.