La Spadascia di Monster Hunter Wilds è al centro del nuovo gameplay trailer delle armi

Le novità per la Spadascia

La base di partenza dell'arma sembrerebbe quella di World / Iceborne, ma con alcune novità interessanti. La prima è una combo base in modalità Ascia apparentemente più rapida e che include un nuovo attacco roteante con montante finale. In modalità Spada, invece, pare sarà possibile spostare leggermente il cacciatore nella direzione desiderata durante l'esecuzione di alcuni colpi.

È stato aggiunto anche un contrattacco e un attacco con carica in avanti per l'ascia (entrambi parzialmente ripresi da Monster Hunter Rise) e una sorta di power move con tre poderosi attacchi in orizzontale in rapida successione con tanto di esplosione finale. Stranamente, non si sono visti gli attacchi in trasformazione (da ascia a spada e viceversa) e la Scarica Elementale Zero, per quanto è probabile che il video non mostri proprio tutto dell'arma. In compenso, possiamo vedere il cacciatore utilizzare un set di armatura e un'arma basati probabilmente su un mostro inedito ancora da svelare.

Maggiori dettagli arriveranno sicuramente in occasione della Gamescom 2024 del 21 - 25 agosto, dove i visitatori potranno provare la demo di Monster Hunter Wilds. In precedenza sono stati mostrati i video delle seguenti armi: