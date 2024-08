Monster Hunter Wilds ci mostra Spada e Scudo in video: un'arma agile e versatile

Come sempre si tratta di un brevissimo video che mostra alcune delle mosse dell'arma e ci descrive le sue componenti fondamentali, per aiutarci a decidere qualche tipo di arma vorremo utilizzare all'interno del videogioco quando sarà disponibile.

Il video di Monster Hunter Wilds per la Spada e Scudo

La descrizione del video recita: "Un'arma che vanta manovrabilità e attacchi rapidi. Lo scudo può essere usato sia per proteggere che per attaccare. È anche possibile utilizzare alcuni oggetti mentre l'arma è sguainata. Utilizzare la modalità Precisione per colpire le ferite e i punti deboli di un mostro".

Spada e Scudo è un'arma semplice nei suoi fondamentali ed è molto versatile visto che permette di attaccare, difendersi, reagire alle mosse avversarie e stare sempre in movimento, correndo meno rischi. Potrebbe essere una buona arma di partenza per chi inizierà a giocare alla saga di Monster Hunter con Wilds, anche se sappiamo che molti amano l'idea di prendere un'arma pesante e percepire gli impatti dei colpi.

Ricordiamo che Monster Hunter Wilds è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S per il 2025: non abbiamo un periodo di uscita più preciso, ma i fan stanno usando questi video per calcolarlo.

