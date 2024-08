I 40 giochi più venduti dell'ultima settimana nel Regno Unito non smuovono troppo le acque

GfK ha reso disponibile le classifiche di vendita del Regno Unito per i videogiochi (in formato fisico). Precisamente, possiamo vedere la Top 40 dell'ultima settimana, che mostra come le cose non siamo cambiate poi molto.

Nelle prima posizioni troviamo ancora una volta Mario Kart 8 Deluxe, che dopo anni continua a vendere, seguito dal solito EA Sports FC 24. La terza posizione è una sorta di "sorpresa", in quanto è occupata da Mortal Kombat 1 che è salito dalla 14esima posizione.