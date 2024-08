Pronti ad affettare i mostri con la spada lunga di Monster Hunter Wilds?

Con l'avvicinarsi del lancio, Capcom sta moltiplicando i suoi sforzi per far conoscere il più possibile tutti gli aspetti del suo attesissimo gioco , nuovo capitolo maggiore di quella che è la sua serie più venduta di sempre, che gareggia con quella Resident Evil per popolarità.

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Monster Hunter Wilds per mostrare in azione un'altra delle tante armi incluse nel gioco. Parliamo della Spada Lunga , un'arma classica già usata in altri capitoli della serie.

Un'arma classica

Il video ci mostra quella che è essenzialmente una forte arma da corpo a corpo, da utilizzare per attacchi diretti portati stando nei pressi degli avversari. Non sembra essere troppo indicata per uno stile di gioco particolarmente mobile, ma è comunque interessante perché pare garantire un approccio più classico alla caccia.

La descrizione ufficiale recita "Per coloro che hanno studiato la spada. Abbracciate il flusso della caccia e contrattaccate in un batter d'occhio. Caricate la vostra Sfera dello Spirito per potenziare i vostri attacchi. Con la Modalità Focus, colpite con precisione assoluta e segnate il destino dei mostri". "

Come accennato, negli ultimi giorni Capcom ha pubblicato una lunga serie di filmati dedicati a Monster Hunter Wilds. Se vi fa piacere ne potete vedere uno dedicato allo Spadone, uno alla Balestra Pesante e uno al Falcione. Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di Monster Hunter Wilds è stata fissata al 2025. Potremo giocarci su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione PC sarà lanciata su Steam.