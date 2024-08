Il 2025 sarà l'anno migliore della generazione per PlayStation 5, stando a un insider

Ad affermarlo è stato Nate The Hate in un episodio del suo podcast, passato inosservato al momento dell'uscita (è disponibile dal 30 luglio).

Il 2024 è stato un anno mediocre per PS5 , almeno per quanto riguarda le esclusive first party, ma stando a un insider il 2025 potrebbe essere l'anno migliore della generazione per la console e per l'ecosistema PlayStation in generale.

Un 2025 spumeggiante?

Più precisamente, tra il minuto 40:35 e il minuto 42:20 ha detto: "Per questa generazione di console, il 2025 sarà uno dei loro anni migliori (parla di PlayStation Ndr). Sembra che siano pronti per un avere un buon anno. Il loro silenzio di quest'anno non dovrebbe essere interpretato come altro che un periodo di preparazione."

Insomma, non avendo molto da pubblicare, Sony ha sfruttato il 2024 come se fosse una specie di anno sabbatico, per prepararsi a un 2025 con i fiocchi, almeno stando a quanto raccontato dall'insider, che crede davvero al fatto che presto la multinazionale giapponese inizierà a giocare le sue carte.

"Sono fiducioso che sentiremo di più da Sony in questo terzo trimestre, e penso che il prossimo anno sarà probabilmente il più importante per loro e uno dei migliori di questa generazione."

Peccato che non vengano fatti nomi di titoli in arrivo. Comunque sia, Nate The Hate è noto per disporre di informazioni di prima mano molto accurate, quindi è probabile che sappia qualcosa che noi non sappiamo e da questo derivi il suo ottimismo.

Il 2025 potrebbe essere l'anno di PlayStation 5 Pro, nonché del lancio di giochi attesi come Death Stranding 2: On The Beach, o la nuova proprietà intellettuale di Sony Santa Monica, di cui ancora non si sa quasi nulla. Potrebbe essere anche l'anno di Marathon, nonostante le ultime notizie non proprio incoraggianti provenienti da Bungie.