PS5 Pro sembrerà più potente del 100% rispetto al modello base grazie all'upscaling, per uno sviluppatore

Durante l'ultimo episodio del podcast Moore's Law is Dead Broken Silicon, il fondatore di Alderon Games (Path of Titans) Matthew Cassells ha discusso una recente fuga di notizie sulle specifiche di PS5 Pro e su come la sua potenza e l'upscaler PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sarebbero in grado di migliorare i giochi.

Cosa permetterebbe di fare PS5 Pro

Parlando specificamente dei giochi dello studio, Matthew Cassells afferma che la console potrebbe consentire di attivare il ray tracing se il gioco riesce già a funzionare a 60 FPS sul modello base senza ray tracing.

Per quanto riguarda la risoluzione, la potenza aggiuntiva della console consentirà ai giochi di essere un po' meno sfocati rispetto al modello base, ma non risolverà completamente il problema e l'upscaling continuerà a svolgere un ruolo importante, dato che i motori come l'Unreal Engine 5 non stanno diventando più veloci e continueranno a richiedere l'upscaling.

Il PSSR, tuttavia, farà sì che PlayStation 5 Pro sembri effettivamente più potente del 100% rispetto ai modelli di base per gli sviluppatori, divisi tra il 50% di miglioramenti effettivi e l'altro 50% apportato dall'upscaling, secondo Cassells.

Viene poi affermato che i limitati miglioramenti alla CPU e alla RAM indicati dal leak non sono un grande problema, visto che i giochi console attuali non hanno bisogno di processori e memorie migliori in questo momento. Piuttosto, i miglioramenti della GPU sono più rilevanti e potrebbero permettere un miglioramento della qualità del gioco, come se il titolo passasse dalla impostazioni Medie a quelle Ultra di un PC di fascia alta. Inoltre, la potenza aggiuntiva potrebbe aiutare nell'implementazione di modalità a 120 Hz.

Ovviamente queste sono speculazioni di esperti del settore, non informazioni ufficiali.

Ecco infine il nostro articolo nel quale facciamo il punto su specifiche e periodo di uscita di PS5 Pro.