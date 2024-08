SEGA ha chiuso l'ultimo trimestre in positivo grazie alle vendite dei giochi

In generale, la divisione Entertainment Content di SEGA, che include videogiochi, giocattoli e animazione, ha visto le vendite aumentare del 34% per un totale di 493,3 milioni di dollari. Le vendite nette della compagnia ammontano invece a 710,5 milioni di dollari, con un calo del 3,2% su base annua.

Stando ai risultati finanziari appena pubblicati, SEGA ha chiuso l'ultimo trimestre in positivo grazie soprattutto alle vendite dei giochi, settore in cui l'azienda giapponese ha registrato entrate per 102,5 milioni di dollari con un +40% su base annua.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, ma non solo

Entrando nei dettagli, SEGA ha venduto 5,9 milioni di copie dei suoi giochi, di cui 710.000 relativi a nuove uscite e circa 500.000 attribuibili a Shin Megami Tensei V: Vengeance, che ha dominato le classifiche giapponesi ed è stato il prodotto di maggior successo di questo periodo.

I nuovi giochi hanno generato incassi per 26,5 milioni di dollari, mentre i titoli del catalogo hanno portato nelle casse dell'azienda 76 milioni di dollari. SEGA ha inoltre parlato di buone prestazioni per quanto concerne Unicorn Overlord e la remaster di Persona 5 Royal.

Non è tutto, ad ogni modo: l'acquisizione di Rovio ha generato un aumento dei profitti, così come il successo dei film appartenenti alla saga cinematografica di Sonic the Hedgehog.

Per il prossimo anno fiscale, la casa giapponese si attende ottimi risultati per via del lancio di Sonic X Shadows Generations, lo spin-off free-to-play di Sonic Rumble e la nuova proprietà intellettuale di Atlus, Metaphor: ReFantazio.