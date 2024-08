Nintendo World Championships: NES Edition è quasi il miglior gioco della settimana su Famitsu

Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni settimanali e possiamo vedere i voti di tre giochi. La lista della settimana è più che positiva, con voti mediamente elevati. Precisamente si tratta di:

CONSCRIPT (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Dungeons of Hinterberg (Xbox Series) - 8/8/8/9 [33/40]

Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni, tramite quattro persone diverse per ogni gioco. Ogni recensione assegna un voto in decimi e poi le valutazioni si sommano per un valore in quarantesimi. Ovviamente il voto perfetto non è facilissimo da ottenere: arrivati ad agosto, c'è solo un gioco che ha ottenuto un 40/40 su Famitsu quest'anno, Like a Dragon Infinite Wealth.