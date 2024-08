Che fine ha fatto PS5 Pro? Facciamo il punto su specifiche e periodo di uscita

Finora gli indizi hanno sempre puntato a un lancio nella seconda metà del 2024 eppure siamo ad agosto e ancora non c'è stata neppure l'ombra di un annuncio ufficiale da parte da Sony, portando molti a ipotizzare un possibile rinvio. Ma, quindi, che fine ha fatto PS5 Pro? E che cosa possiamo aspettarci in termini di potenza rispetto al modello standard? Proviamo a fare il punto della situazione.

Sono ormai anni che si vocifera in rete dell'esistenza di PS5 Pro , ovvero una versione più potente della console ammiraglia di casa Sony in grado di garantire performance migliori ad alta risoluzione, un utilizzo più concreto del ray tracing e impiegare nuove tecnologie proprietarie di upscaling, mirando dunque a un pubblico di giocatori più esigenti sul fronte grafico, ma che al tempo stesso non è interessato a tutto ciò che riguarda il mondo dei PC da gaming.

I rumor su PS5 Pro: specifiche e nuove tecnologie

Le prime indiscrezioni concrete e da fonti affidabili sull'esistenza di PS5 sono arrivate a marzo dello scorso anno da Tom Henderson, giornalista e insider molto noto all'interno del nostro settore per via delle sue soffiate che la maggior parte delle volte si rivelano fondate. All'epoca Henderson aveva parlato di un lancio in programma per la fine del 2024. Non solo parliamo di una fonte affidabile, ma l'informazione è arrivata in tandem con quella di una presunto nuovo modello con lettore ottico estraibile / separato, che con il senno di poi si è dimostrata veritiera con il lancio di PS5 Slim.

Facciamo un salto temporale di un anno, quando lo scorso marzo il canale YouTube Moore's Law is Dead condivide in rete le prime presunte specifiche di PS5 Pro e dettagli su nuove tecnologie proprietarie. In particolare, si parla di una console il 45% più veloce dell'attuale modello e con prestazioni in ray tracing addirittura raddoppiate o triplicate. Sotto la scocca sarebbe presente un SoC AMD custom dotato di una GPU più grande ed equipaggiato con memorie GDDR6 più veloci.

La fonte in questo caso non è delle più affidabili, ma queste specifiche sono state corroborate nuovamente da Tom Henderson, che ha parlato anche di acceleratore AI, supporto 300 TOPS di calcolo a 8 bit / 67 TFLOPS a 16 bit e RAM da 16GB, di cui 13,7GB accessibili agli sviluppatori, a 18 Gbps e bandwith di 576 GB/s (contro i 448 GB/s e i 12,5 GB disponibili per i giochi del modello attualmente in commercio). La CPU invece sarà la medesima di PS5 standard, dunque una soluzione custom AMD con architettura Zen 2 (8 core e 16 thread), ma potrà sfruttare la "High Frequency Mode", per aumentare la frequenza di circa il 10%, arrivando a 3,85GHz.

Mark Cerny, l'architetto dietro la progettazione delle console PlayStation, incluse PS4 e PS5

Uno degli aspetti più importanti emersi da queste indiscrezioni è la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia di upscaling proprietaria che dovrebbe allinearsi al DLSS di NVIDIA, l'FSR di AMD e l'XeSS di Intel, permettendo di ricostruire tramite IA un'immagine a una risoluzione superiore partendo da una di origine più bassa, garantendo così un significativo boost alle prestazioni o comunque di raggiungere un'elevata conta di pixel a schermo senza sacrificare i 60 fps.

A ben vedere, non si tratterebbe di una novità assoluta. PS5 (così come Xbox Series X|S) supporta l'FSR di AMD da tempo, ma chiaramente una tecnologia proprietaria realizzata su misura dovrebbe garantire risultati ben migliori. Secondo i casi studio presenti nella documentazione di Sony visionata da Henderson e altri, un gioco che su PS5 base presenta una modalità Performance a 1080p e 60 fps e Qualità a 1800p nativi e 30 fps, sul modello Pro potrebbe arrivare a un minimo di 1440p e 60 fps con ray tracing attivo grazie PSSR e in alcuni casi si parla addirittura di 4K e 120 fps.

Uno dei tanti render non ufficiali di PS5 Pro che circolano in rete

Per gli esperti di Digital Foundry, che a loro volta hanno confermato la veridicità delle specifiche emerse in rete, PSSR sarà in grado di ricreare immagini in 4K partendo dai 1080p e sarà compatibile anche con i giochi pubblicati prima del lancio della console che non riceveranno patch prestazionali ad hoc, migliorandone risoluzione e performance in maniera passiva. Potrebbe giovarne, ad esempio, un titolo come Final Fantasy 7 Rebirth, che per garantire i 60 fps sacrifica molto la qualità visiva con una risoluzione dinamica molto bassa.

The Verge ha parlato invece di una modalità ultra-boost che andrà a migliorare automaticamente i giochi non supportati ufficialmente tramite degli aggiornamenti mirati da parte degli autori, sebbene senza sfruttare appieno le possibilità offerte da PS5 Pro. Questo vale solo per i titoli che impiegano soluzioni dinamiche per risoluzione e/o frame rate, come ad esempio Final Fantasy 7 Rebirth e Star Wars Jedi: Survivor, sulla falsariga di quanto visto anche con PS4 Pro ai suoi tempi.

Uno scorcio di Final Fantasy 7 Rebirth in modalità Performance su PS5 base

Tirando le somme, dalle informazioni trapelate in rete parliamo di una console più potente sotto tutti i punti di vista, ma Digital Foundry precisa che la CPU potrebbe rappresentare un collo di bottiglia non indifferente, in quanto praticamente invariata rispetto alla versione base di PS5. Per fare un esempio concreto i tech enthusiast citano GTA 6, affermando che se il gioco non riuscirà a raggiungere i 60 fps su PS5 standard, difficilmente ci riuscirà sul modello Pro, proprio per via dei limiti legati al processore.

Pochi giorni fa, sono arrivate ulteriori indiscrezioni dalla redazione di Digital Foundry, che afferma che PS5 Pro pur essendo basata sull'architettura RDNA 3, includerà alcune caratteristiche di RDNA 4, che potrebbero garantire prestazioni fino a quattro volte superiori con ray tracing attivo, ma che difficilmente vedremo l'applicazione del path tracing sui giochi moderni su questa console.