PS5 Pro: il PSSR eseguirà l'upscaling da 1080p a 4K e sarà retrocompatibile, per Digital Foundry

In poche parole, l'obiettivo di queste soluzioni permettono di ricostruire immagini ad alta risoluzione, partendo da una più bassa, garantendo così performance migliori. Analizzando i documenti forniti agli sviluppatori, i tech enthusiast affermano che PSSR sarà in grado di ricreare immagini in 4K partendo dai 1080p .

Dall'analisi di Digital Foundry sulle specifiche della presunta PS5 Pro sono emersi nuovi dettagli interessanti sul potenziale delle nuove caratteristiche implementate da Sony e in particolare il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) , una tecnologia proprietaria per certi versi simile al DLSS di NVIDIA, l'FSR di AMD e l'XeSS di Intel.

Anche i vecchi giochi potranno beneficiare del PSSR

Anche giochi come Final Fantasy 7 Rebirth potranno beneficiale del PSSR di PS5 Pro

Un altro aspetto molto interessante, è che il PSSR potrebbe essere retrocompatibile anche con tutti i giochi pubblicati prima del lancio di PS5 Pro. Ad esempio, un titolo come Final Fantasy 7: Rebirth, che in modalità performance adotta una risoluzione molto bassa, potrebbe beneficiarne enormemente.

Chiaramente si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro che hanno nel backlog giochi con mesi o anni sulle spalle, il tutto chiaramente a patto che gli sviluppatori decidano di realizzare delle patch apposite, il che potrebbe non essere troppo complicato.

"Sembra che tutti i giochi possano beneficiare di PSSR se lo sviluppatore tornerà a lavorarci sopra, anche se si trovano su SDK più vecchi", ha detto Richard Leadbetter nel video qui sopra. "Sembra che gli sviluppatori possano tornare a quei giochi e inserire il supporto per il PSSR, senza dover aggiornare l'SDK".

"Questo è potenzialmente fantastico, perché per molti dei giochi in circolazione che difficilmente riceveranno l'aggiornamento completo all'ultimo SDK e alle funzioni complete di PS5 Pro, significa che è possibile ottenere almeno l'aggiornamento PSSR, se lo sviluppatore torna indietro e aggiunge questa funzione. Il che mi sembra eccellente, perché ci sono stati molti giochi in cui - diciamolo pure - la risoluzione era troppo bassa e l'upscaling non era abbastanza buono da compensare questa situazione".

Dall'analisi di Digital Foundry sulle specifiche di PS5 Pro si parla anche di un balzo a livello prestazionale in linea con quello visto da PS4 a PS4 Pro. In ogni caso, per saperlo con certezza sarà necessario aspettare lanciare il lancio della console, al momento neppure confermata ufficialmente, per tutte le analisi del caso.