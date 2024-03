PS5 Pro: Digital Foundry conferma le indiscrezioni e analizza le caratteristiche hardware

Cosa cambia?

A spiegare le novità è stato Richard Leadbetter, il Technology Editor di Digital Foundry, secondo cui PS5 Pro sarà la console più potente che sia mai uscita, a meno che Microsoft non annunci una nuova Xbox altrettanto performante.

Comunque sia, la console avrà una GPU più potente, il ray tracing migliorato e un sistema di upscaling proprietario gestito dall'IA. Ma quali vantaggi ci saranno rispetto a una PS5 normale? In realtà non moltissimi. Secondo Leadbetter siamo dalle parti di quanto offerto da PS4 Pro rispetto a PS4.

La GPU sarà sicuramente più potente, gli sviluppatori avranno accesso a 13,7 GB di RAM rispetto ai 12,5 GB di PS5 e la Spectral Super Resolution (il suddetto sistema di upscaling basato sull'IA) garantirà sicuramente prestazioni migliori, ma il riferimento rimarrà comunque la console di base. Inoltre l'uso di una CPU più potente soltanto di circa il 10% rispetto a quella di PS5 (almeno questa è la valutazione di Leadbetter) limiterà un po' l'utilizzo delle altre caratteristiche avanzate, in particolare nei giochi tripla A.

Infine la questione prezzo: per Leadbetter PS5 Pro potrebbe essere venduta a circa 600 dollari o poco di più, ossia 100 dollari in più rispetto al modello base, che potrebbe non subire cali di prezzo. Naturalmente va specificato che queste sono solo speculazioni basate su dati non verificati. La realtà potrebbe essere diversa.