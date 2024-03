PS5 Pro: la fuga di notizie sembra sia partita proprio dal Sony Developer Network

Le voci su PS5 Pro si stanno facendo sempre più insistenti e convergono su alcuni dettagli condivisi che, a questo punto, sono diventati ben più che sospetti: in effetti, pare che queste informazioni siano derivate proprio dal Sony Developer Network, che avrebbe fatto da sorgente per la fuga di notizie emersa in questi giorni.

Nonostante Sony si sia ben guardata dal commentare specificamente la questione, il fatto che abbia avviato un'indagine interna per verificare l'origine della fuga di notizie che ha portato alla diffusione di informazioni su PS5 Pro fa pensare che qualcosa di vero ci sia dietro tutto questo, nonostante tale console non sia stata annunciata dalla compagnia.

I dettagli sono stati corroborati da varie fonti tra cui l'affidabile giornalista Tom Henderson, il quale ha riferito anche ulteriori dettagli sulla tecnologia chiamata PlayStation Spectral Super Resolution che dovrebbe comportare dei netti passi avanti per PS5 Pro, e proprio nelle informazioni legate a questa soluzione tecnica potrebbe trovarsi la connessione con l'origine della fuga di notizie.