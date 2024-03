Denuvo darà la caccia ai leaker con un nuovo sistema di watermark che 'marchia' i giochi

Dopo aver costruito una sorta di impero dell'anti-tamper, Denuvo ora darà anche la caccia ai leaker attraverso una nuova tecnologia che applica un watermark ai contenuti video in modo da poter risalire agli autori delle registrazioni.

Il sistema si chiama, in maniera piuttosto esplicita, "TraceMark for Gaming", ed è una soluzione che Denuvo mette a disposizione degli sviluppatori che vogliono utilizzarla per cercare di limitare le fughe di notizie incontrollate, come quelle che avvengono quando spezzoni di giochi vengono trasmessi prima della scadenza degli embarghi.

È un sistema che viene già utilizzato in altri ambiti, come nel cinema o nelle trasmissioni televisive, per fare in modo di limitare la distribuzione di questi contenuti attraverso canali pirata o con sistemi comunque illegali, ma in questo caso è applicata alla registrazione e trasmissione di contenuti videoludici.