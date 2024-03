PS5 Pro, le specifiche tecniche convincono: siete pronti all'upgrade mid-gen?

PS5 Pro è stata protagonista negli ultimi giorni di una sostanziale accelerazione sul fronte dei rumor, con diverse fonti man mano più attendibili che hanno riportato le specifiche tecniche della nuova console Sony in vista di un lancio che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

Ci ha pensato il noto (e quasi infallibile) leaker Tom Henderson a convalidare le voci, dichiarando che le specifiche PS5 Pro emerse di recente sono vere e possiamo dunque aspettarci un effettivo e importante miglioramento tecnico da questo chiacchierato upgrade mid-gen.

Se tutto va come deve andare, in soldoni, PlayStation 5 Pro sarà finalmente in grado di mantenere le promesse fatte all'inizio della generazione, quei 4K a 60 fps che le attuali macchine non sono state in grado di offrire nell'ambito delle produzioni tripla A.

PS5 Slim nelle sue due versioni

Certo, l'impiego di una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, che nel caso della piattaforma Sony dovrebbe chiamarsi PlayStation Spectral Super Resolution, non mancherà di mischiare le carte in tavola rispetto al pixel count effettivo, ma alla fine della fiera ciò che a molti interessa è il risultato finale.

Dunque poco importa che il rendering reale sia fermo a 1080p, se poi sullo schermo è possibile ottenere un output a 4K dettagliato e convincente, un frame rate ancorato ai 60 fotogrammi e soprattutto un impiego convinto del ray tracing, non limitato ed essenziale come accaduto finora.

È infatti proprio questa tecnologia il mezzo tramite cui veicolare il messaggio della next-gen, per via della sua capacità di rivoluzionare l'aspetto visivo di qualsiasi esperienza. Un risultato che richiede però l'impiego di una quantità enorme di risorse anche sui PC muniti delle GPU più spinte e costose.