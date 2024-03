Star Wars: Battlefront Classic Collection, modder afferma che il suo lavoro è stato rubato

Per ora l'operazione Star Wars: Battlefront Classic Collection è stata abbastanza problematica, soprattutto per i problemi dei server, davvero pochi per accogliere i giocatori desiderosi di ritrovarsi in questi classici, e per le dimensioni dei file d'installazione, otto volte più grossi degli originali. Ora però è arrivata anche l'accusa di furto di mod , ossia di uso di contenuti non accreditati creati dai fan, nonostante Aspyr Media avesse affermato di non aver usato materiale senza autorizzazione per il pacchetto.

Niente crediti

A sollevare la questione è stato il modder iamashaymin su X, che ha affermato di aver trovato una sua mod realizzata per la versione PC di Star Wars: Battlefront 2, nelle versioni PS5 e Nintendo Switch della raccolta, ora rimossa tramite patch.

Per inciso la mod serviva per portare su PC Asajj Ventress, come reskin di Aayla Secura, personaggio esclusivo della versione Xbox. L'uso della mod è stato scoperto per via delle animazioni diversissime dei due personaggi, che hanno fatto apparire strana Ventress. Il modder ha quindi notato di non essere stato accreditato nella Classic Collection.

iamashaymin ha poi condiviso dei video di Kit Fisto, altro personaggio esclusivo Xbox che aveva portato su PC realizzando una mod. Peccato che in questo caso stesse su Nintendo Switch. Anche in questo caso non è stato accreditato in alcun modo.