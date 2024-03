Panasonic Jungle, unità spunta su Ebay e costa 45.000 dollari

Qualcuno su Ebay sta provando a ottenere 45.000 dollari per vendere un'unità di Panasonic Jungle non funzionante. Per chi non la ricordasse o non la conoscesse, si tratta di una console portatile mai arrivata sul mercato, mirata ai giocatori di MMO. Fu annunciata nel 2010 e comprendeva un touch pad e una tastiera, oltre a uno schermo da 720p.

In totale furono confermato tre giochi in sviluppo per Jungle: Battlestar Galactica Online, Stellar Dawn e RuneScape. Per il lancio, Panasonic creò anche una sussidiaria in USA, Panasonic Cloud Entertainment. Il prezzo della console sarebbe dovuto essere di 249,99 dollari per il modello con solo Wi-Fi e di 349,99 dollari per il modello 3G.