Dragon's Dogma 2: ecco data e orario di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox e Steam

Con il lancio di Dragon's Dogma 2 ormai alle porte, Capcom ha svelato data e orario esatto per lo sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e quelle PC in vendita su Steam.

Come possiamo vedere nella mappa qui sotto con gli orari per le varie versioni, se giocate sulle console di Sony o Microsoft potrete iniziare la vostra avventura allo scoccare della mezzanotte del 22 marzo 2024.

I giocatori su PC dovranno attendere giusto un'ora in più, con lo sblocco in programma per le 01:00 italiane, sempre del 22 marzo. È bene notare che i giocatori su Xbox Series X|S possono già iniziare da ora il preload, mentre quelli su PS5 dovranno attendere fino a domani. Non è arrivata nessuna comunicazione in merito per le versioni PC su Steam e non è escluso quindi che non sia in programma il precaricamento dei dati.