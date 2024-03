Dragon's Dogma 2, data di uscita, trama e gameplay: tutto quello che c'è da sapere sull'action GDR

È stata una lunga attesa, ma finalmente ci siamo. Tra pochi giorni arriverà nei negozi Dragon's Dogma 2 . Si tratta dell'atteso sequel della serie action GDR di Capcom ideata da Hideaki Itsuno, il papà di Devil May Cry, e che al netto di un approccio unico al genere e indubbie qualità (ma anche difetti non indifferenti), non ha mai raggiunto la popolarità che forse meritava.

Oltre alla standard edition, solo in formato digitale è disponibile anche la Deluxe Edition , al prezzo di 84,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e di 74,99 euro su PC, che include il "Pacchetto per nuovi avventurieri", un serie di oggetti utili, nello specifico:

Dragon's Dogma 2 sarà in vendita da venerdì 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La versione standard è disponibile al prezzo di 79,99 euro su console in formato fisico, mentre è interessante notare che quelle digitali sono acquistabili a un prezzo leggermente più basso, ovvero di 74,99 euro su PlayStation e Xbox Store e di 64,99 per quella PC su Steam. In entrambi i casi, prenotando il gioco riceverete come bonus il "Set di quattro armi scelte", ovvero delle armi dorate per le classi base del gioco.

La buona notizia, perlomeno per i giocatori in possesso di una scheda video NVIDIA, è che il gioco supporterà ray tracing e DLSS3 fin dal lancio .

È bene notare che, come altri titoi pubblicati da Capcom su Steam, anche Dragon's Dogma 2 sarà protetto da Denuvo , il DRM anti-tamper poco apprezzato dall'utenza per via del possibile impatto negativo sulle performance in gioco.

Trama

Durante l'avventura incontreremo numerosi personaggi secondari, se saranno alleati o nemici dipende dalle azioni del giocatore

Se non avete giocato il primo Dragon's Dogma e temete che iniziare direttamente dal suo sequel potrebbe rendere la trama meno comprensibile, abbiamo delle buone notizie per voi. Infatti, Dragon's Dogma 2 può essere considerato sotto molti punti di vista una ripartenza per la serie, in particolare dal punto di vista narrativo, dato che il gioco è ambientato in un mondo parallelo e in una regione geografica completamente differente da quella del primo capitolo. Di conseguenza le due storie sono slegate, pur presentando alcuni elementi ricorrenti. Come se non bastasse, il team di Capcom ha deciso di giocare la carta del "protagonista senza memoria", un espediente narrativo forse un po' banale, ma sempre efficace. Grazie a questo pretesto gli NPC saranno ben disposti a spiegare al giocatore tutto quello che c'è da sapere sulle dinamiche e la lore dello sfacettato mondo di Dragon's Dogma 2.

L'obiettivo che fa da filo conduttore alla trama principale, invece, sembrerebbe rimasto lo stesso: il giocatore veste i panni dell'Arisen, un prescelto che ha il compito di sterminare il colossale drago che ha strappato il suo cuore, da alcuni ritenuto una minaccia portatrice di sventure e venerato come un dio da altri. In questa impresa saremo aiutati dalle Pedine, degli esseri ultraterreni dalle fattezze umane, privi di una volontà propria e la cui unica ragione di esistere è quella di servire l'Arisen e che come vedremo successivamente rappresentano degli alleati preziosi.

Durante il viaggio visiteremo un vasto mondo open-world diviso principalmente in due nazioni. Vermund, il regno degli umani, è dove inizierà la nostra avventura e si presenta come una regione florida e rigogliosa, ma anche teatro di intrighi politici e complotti. Secondo la tradizione locale l'Arisen è colui che dovrebbe guidare il regno e la regina Disa ha sfruttato la cosa a suo vantaggio per mettere al potere un finto Arisen e, di conseguenza, l'esistenza stessa del giocatore è una minaccia ai suoi piani. Battahl, invece, è il regno dei feridi, degli esseri antropomorfi con fattezze feline, e caratterizzata da canyon, rovine antiche e panorami desertici. Anche in questa nazione apparentemente l'Arisen non avrà vita facile, dato che la popolazione vede le Pedine come delle portatrici di sventura.

Non mancherà, inoltre, un ricco cast di personaggi secondari che andranno a influenzare la storia di Dragon's Dogma 2. A tal proposito, sappiamo che nel secondo capitolo è presente una versione sotto steroidi del sistema di Affinità del primo gioco. Ogni singolo NPC ha una sorta di indice di gradimento nei confronti del giocatore, che sale o diminuisce in base alle nostre azioni, con tutte le conseguenze del caso. Stando alle parole del director di Hideaki Itsuno, questa dinamica è stata ulterioremente raffinata e ora tra gli NPC potrebbero nascere alleanze, amicizie o persino delle rivalità in base ai loro sentimenti nei nostri confronti.