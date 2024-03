Persona 3 Reload per PS5 ottiene un primo vero sconto su Amazon ed è molto grande

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Persona 3 Reload per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 44%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 70.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Quello attuale è il primo vero sconto proposto su Amazon ed è già molto grande.

Persona 3 Reload, la nostra recensione

Persona 3 Reload ci divide come sempre tra i doveri scolastici e le battaglie fantasy

Nella nostra recensione Persona 3 Reload vi abbiamo spiegato come questo gioco si posa su basi forti ed è ancora adesso largamente godibile. Il lavoro fatto da Atlus in termini di meccaniche di gioco e svecchiamento del comparto tecnico grafico ha fatto in modo di ammodernare il gioco abbastanza da renderlo accessibile anche al pubblico più giovane che non ha giocato l'originale.

Non è inoltre da ignorare il fatto che la trama e i personaggi di Persona 3 Reload sono ancora tra i migliori della saga se non del genere e che a livello stilistico rimane un gioco di primissimo livello. La difficoltà è stata forse abbassata un po' troppo, ma questo potrebbe essere quasi una cosa positiva per chi non ama faticare troppo.