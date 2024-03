Fatal Fury: City of the Wolves, periodo di uscita e nuovi trailer del picchiaduro di SNK

SNK ha svelato che Fatal Fury: City of the Wolves sarà disponibile durante il corso dei primi mesi del 2025. Per il momento non sono state ancora indicate le piattaforme di riferimento, ma in compenso il picchiaduro sarà uno dei protagonisti dell'EVO Japan 2024, che si svolgerà tra il 27 e il 29 aprile e dove con tutta probabilità riceveremo nuove informazioni da parte degli sviluppatori.

Per l'occasione sono stati pubblicati anche due nuovi trailer, che trovate nei player sottostanti. Il primo per l'appunto indica l'inizio del 2025 come finesta di lancio del gioco e ci offre un piccolo assaggio di gameplay.