Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 30% rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . La versione Switch costa invece di più. Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo mediano secondo l'e-commerce è 28.50€.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è la versione rimasterizzata di Crisis Core Final Fantasy 7 per PSP. In questa versione la grafica è stata ricreata così da sfruttare le piattaforme moderne, l'interfaccia è stata rielaborata, la colonna sonora rimasterizzata e il sistema di combattimento è stato aggiornato, per un pacchetto finale di qualità.

Ricordiamo che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è un prequel di Final Fantasy 7 (e ancora di più di Remake e Rebirth) e ci mette nei panni di Zack, un giovane Soldier che si imbatterà in Cloud, Sephiroth e non solo.