E così, quando si è presentata l'occasione di portare avanti l'importante collaborazione con Netflix, la casa francese ha pensato bene di acquisire un progetto già avviato (lo sparatutto Tiny, sviluppato da Kapiscus) e trasformarlo in una sorta di spin-off fumettoso e divertente di Rainbow Six, dotato di un'ambientazione inedita e alternativa.

"Perché sei così serio?", si saranno chiesti in casa Ubisoft dopo aver osservato per l'ennesima volta il franchise di Rainbow Six, basato sull'omonimo romanzo di Tom Clancy che racconta le gesta di una squadra antiterrorismo d'eccellenza, pronta a lanciarsi nell'azione in qualsiasi momento e in qualsiasi scenario per risolvere situazioni che altri non potrebbero affrontare.

Gameplay: piccolo ma accattivante

Il colorato hub di Rainbow Six: SMOL

Come suggerisce il nome, Rainbow Six: SMOL adatta la formula della serie Ubisoft a un contesto più piccolo; e non solo per via delle buffe proporzioni dei suoi personaggi, che sono in pratica degli sticker bidimensionali che si muovono per lo scenario: il gameplay diventa quello di un twin stick shooter "assistito" e le missioni sono sempre piuttosto brevi, con timidi accenni a un approccio stealth.

Al comando di un singolo agente (che però perderemo qualora dovesse finire ammazzato, in una sorta di interpretazione roguelike pur molto permissiva), agendo in solitaria oppure accompagnati da altri Operatori che avremo modo di sbloccare durante la campagna, dovremo portare a termine incarichi procedurali che prevedono il salvataggio di ostaggi, la neutralizzazione di una bomba, la difesa di un dispositivo, l'eliminazione di un bersaglio oppure lo scontro con un boss.

A supportare questo impianto troviamo un sistema di controllo touch di eccellente fattura, che in particolare su iPhone sfrutta le vibrazioni del feedback aptico al fine di valorizzare ogni situazione e consentirci di leggere in maniera più immediata ciò che accade sullo schermo. Parlavamo di twin stick shooter assistito non a caso, visto che il sistema aggancia in automatico il bersaglio più vicino chiedendoci unicamente di aprire il fuoco.

La varietà delle situazioni non è magari il punto di forza di Rainbow Six: SMOL, ma il sistema di progressione e tutto ciò che gli ruota attorno forniscono rapidamente spunti interessanti per mantenere vivo l'interesse, aumentando peraltro la sfida di missione in missione per via del fatto di dover arrivare al termine di una sequenza di incarichi contando sulla stessa barra della salute, che si ripristina solo in maniera limitata di livello in livello.