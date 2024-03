Mutsumi Inomata è morta, era una nota illustratrice di Tales of e non solo

Mutsumi Inomata è morta il 10 marzo all'età di 63 anni. L'informazione arriva dall'account ufficiale Twitter della donna. La causa della morte non è stata condivisa. Inomata era una nota illustratrice che ha messo la propria firma su molteplici capitoli della serie Tales of e non solo.

I lavori passati di Inomata includono Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria e Tales of Crestoria.

A questo si sommano anche alcuni lavori per la serie Dragon Quest, Tekken e il suo ruolo da character designer in diversi anime, tra cui Windaria, Plawres Sanshiro, Future GPX Cyber Formula e Brain Powerd.

Ovviamente facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e tutti coloro che hanno conosciuto Inomata e che sentiranno la sua mancanza, sia a livello umano che a livello artistico.