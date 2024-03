Rise of the Ronin esiste anche grazie a Ghost of Tsushima, dice Team Ninja

Il Director Fumihiko Yasuda ha rivelato che Rise of the Ronin è stato ispirato da Ghost of Tsushima. Il team ha preso spunto dal gioco di Sucker Punch ed è stato ispirato dal suo combattimento e dal livello di ricerca che è stato riversato nella sua ambientazione giapponese.

"Rise of the Ronin è il nostro primo gioco open world e Ghost of Tsushima è stato uno dei giochi che abbiamo usato come riferimento e che personalmente ho apprezzato", ha dichiarato Yasuda. "Mi sono sentito ispirato dal fatto che un gioco ambientato in Giappone fosse stato studiato in modo così approfondito dagli sviluppatori e che avesse ricevuto grandi apprezzamenti per aspetti come il sistema di combattimento. Allo stesso tempo, mi sono chiesto perché non avessimo potuto pubblicare un gioco come Ghost of Tsushima all'epoca. Ghost of Tsushima è stato un buon incoraggiamento per la creazione di Rise of the Ronin".