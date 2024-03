Sony crea un torneo per definire il gioco PlayStation preferito dai fan, ma manca Bloodborne

Sony ha da poco indetto un piccolo torneo a sondaggio per far scegliere ai giocatori su Twitter il "tuo gioco PlayStation preferito". Peccato però che questa lista non includa Bloodborne (e tanti altri giochi, va detto) e il pubblico non ha apprezzato molto la cosa.

Come potete vedere qui sotto, i giochi di partenza sono Uncharted 4, The Last of Us Parte I, Death Stranding, Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War (2018), Gran Turismo 7, Returnal, Marvel's Spider-Man Remastered, God of War Ragnarok, Demon's Souls (remake), The Last of Us Parte II Remastered, Horizon Forbidden West, Ratchet e Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man 2, Ghost of Tsushima Director's Cut e Horizon Zero Dawn.

Nell'immagine potete vedere come sono andate le varie votazioni e, aggiungiamo, le semifinali sono già concluse e in finale sono arrivati i due God of War: Sony deve ancora creare la nuova grafica e il sondaggio finale per definire il vincitore.