Wonder Woman, il gioco di Monolith Productions riceve il supporto del team di Gotham Knights

Ricordiamo che il gioco di Wonder Woman è stato annunciato nel 2021 . Monolith Productions sta radunando sviluppatori per lo sviluppo del videogioco da qualche tempo, ma per il momento non sappiamo quasi nulla di questa nuova avventura.

La proposta di lavoro per un "External Development Artist, Level Art" recita come segue, in traduzione: "In questo ruolo il vostro primo mandato tra noi sarà quello di lavorare a stretto contatto con il nostro team e di supportare il team di Monolith Productions nel loro annunciato gioco di Wonder Woman!"

WB Montreal - noto in quanto autore di Gotham Knights - sta supportando lo sviluppo del gioco di Wonder Woman di Monolith Productions - team che ha dato i natali a La Terra di Mezzo L'ombra di Mordor e relativo seguito -. L'informazione arriva da una proposta di lavoro di WB Montreal.

Wonder Woman: live service o no?

Una precedente proposta di lavoro aveva fatto temere che il gioco di Wonder Woman sarebbe stato un live service, ma in una dichiarazione ufficiale Warner Bros aveva negato la cosa, affermando che il gioco sarà una "avventura d'azione per giocatore singolo ambientato in un open world dinamico".

Viene descritto come "un'esperienza in terza persona che permetterà ai giocatori di diventare Diana di Themyscira ed essere introdotti a una storia originale ambientata nell'universo DC, che includerà anche il Nemesis System. Wonder Woman non è pensato come un live service".

Ricordiamo che il Nemesis System è un sistema di gioco creato da Monolith Productions per i due giochi de La Terra di Mezzo. In breve, i nemici che incontriamo nel gioco possono evolversi, nel caso nel quale riesca ad esempio a fuggire da un nostro attacco o, per decisione del gioco, rimangano in vita anche se li abbiamo eliminati. Il sistema li potenzia e li cambia anche a seconda di quanto è successo, dando loro bonus e malus unici.