Like a Dragon: Infinite Wealth sta ottenendo un successo mai visto prima, anche in Asia

Like a Dragon: Infinite Wealth ha riscosso un grande successo dal lancio avvenuto lo scorso gennaio e, secondo il direttore dello studio e produttore della serie Masayoshi Yokoyama, si tratta di una velocità di vendita che lo sviluppatore non ha "mai sperimentato prima".

Parlando con la testata giapponese 4Gamer (traduzione in inglese realizzata da Automaton-Media) Yokoyama ha detto: "Abbiamo pubblicato un comunicato stampa su come (Infinite Wealth) abbia venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo in una sola settimana dopo la sua pubblicazione, ma è davvero una velocità che non abbiamo mai sperimentato prima. I giochi di Like a Dragon vendono nel lungo periodo piuttosto che subito. Questo è stato il caso fin dai primi giorni della serie".

"Dopotutto ha una base di giocatori adulti, quindi non c'è fretta, sapete? Le persone sentono parlare dei giochi dai loro amici, li incontrano per caso, ed è così che i titoli crescono. Ecco perché il modo in cui (Infinite Wealth) ha avuto successo mi ha sorpreso".