Rise of the Ronin: il trailer di lancio in italiano è un misto di live-action e scene di gioco

PlayStation ha pubblicato il trailer di lancio in italiano di Rise of the Ronin, il gioco di ruolo d'azione a mondo aperto in arrivo il 22 marzo in esclusiva su PS5.

Il video, che potete vedere qui sotto, è una fusione di scene di gioco e live action e ci presenta alcune delle tematiche di quest'avventura, come lo scontro tra il vecchio e il nuovo mondo, inteso come il Giappone chiuso in se stesso e il Giappone (forzatamente) aperto dagli americani; ma anche lo scontro più privato tra due persone, il nostro protagonista e un'amica di infanzia.

Cosa ne pensate di questo piccolo trailer di lancio di Rise of the Ronin?