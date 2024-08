Xbox alla Gamescom 2024: l'elenco completo dei 50 giochi presenti tra esclusive e altro

Abbiamo visto che Xbox avrà una presenza davvero molto importante alla Gamescom 2024, con annunci, presentazioni e demo che potranno essere provate anche direttamente attraverso le numerose postazioni presenti in fiera, ma vediamo più nello specifico quali sono i 50 giochi annunciati da Microsoft per l'evento di Colonia.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, Xbox @ Gamescom 2024 sembra essere un evento davvero rilevante, con circa 50 giochi da presentare in varie forme, e Microsoft ha pubblicato anche un ampio elenco che riassume tutti questi titoli, suddivisi per publisher e anche attraverso le modalità con cui questi saranno visibili.

Riportiamo dunque qui sotto l'elenco complessivo dei giochi che verranno portati da Xbox alla Gamescom 2024, con le modalità di visione e fruizione che sono state indicate sul sito ufficiale di Xbox, alcune delle quali ancora non chiarissime.