Xbox annuncia il suo programma alla Gamescom 2024: trailer, presentazioni e demo per oltre 50 giochi

L'evento Xbox@Gamescom 2024 darà modo di vedere diverse novità molto interessanti in arrivo da parte della casa di Redmond, tra video e demo con materiali probabilmente inediti anche per giochi alquanto attesi da parte di molti.

Microsoft ha annunciato il suo programma per quanto riguarda la Gamescom 2024 , dove porterà oltre 50 giochi fra trailer, presentazioni, demo e altro, all'interno della fiera dal 21 al 23 agosto, in base a quanto riferito oggi dalla compagnia.

Tante novità verranno presentate

Tra gli oltre 50 giochi ci sono titoli first party dei team Xbox Game Studios e anche esclusive third party.

Uno screenshot di Age of Mythology: Retold

Per quanto riguarda le demo, Microsoft ha annunciato la presenza di vari titoli first party, in particolare tra gli altri ci saranno i seguenti:

Oltre a questi, ci saranno demo anche di titoli third party appartenenti a vari altri publisher, alcuni annunciati sono:

Star Wars Outlaws

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Atomfall

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Squirrel with a Gun

Winter Burrow

Creatures of Ava

Sono inoltre previste delle presentazioni, attraverso trailer o altri materiali anche per altri titoli particolarmente attesi, in particolare per quanto riguarda le produzioni di Xbox.

Indiana Jones e l'antico Cerchio tornerà a mostrarsi alla Gamescom 2024

Tra questi, avremo modo di vedere qualcosa di nuovo sui seguenti giochi:

Avowed

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Starfield: Shattered Space

La presenza di Xbox alla Gamescom 2024 sembra dunque decisamente sostanziosa, e terremo d'occhio la questione dal 21 al 23 agosto 2024.