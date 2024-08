Epic Games Store svela ben 3 giochi gratis per l'8 agosto, fra titoli celebri, sparatutto e picchiaduro

Nel frattempo, vi ricordiamo anche il gioco gratis di oggi, 1 agosto , ovvero Lumbearjack, che si presenta invece come un'esperienza decisamente diversa da questi tre titoli in arrivo la prossima settimana.

In tutti e tre i casi, i giochi potranno essere scaricati dalle ore 17:00 dell'1 agosto e per tutta la settimana successiva, fino alla presentazione dei regali seguenti che arriveranno alla stessa ora dell'8 agosto.

Sparatutto e picchiaduro

Il primo titolo è un pacchetto bundle dedicato ad Apex Legends: il download di questo consente di accedere ad alcuni contenuti esclusivi per il celebre sparatutto multiplayer da parte di Respawn.

Conduit in Apex Legends

In particolare, il pacchetto consente lo sblocco gratuito di Conduit e della skin epica "Fluire acqueo" per il Flatline.

Si tratta insomma di un'aggiunta interessante, soprattutto per chi già gioca abitualmente al titolo in questione, diventato ormai decisamente celebre in questi anni.

CYGNI: All Guns Blazing è uno sparatutto che riprende la tradizione classica degli shooter arcade in 2D a scorrimento, ma porta la meccanica tradizionale verso nuovi livelli di coinvolgimento, anche grazie a una notevole realizzazione tecnica con grafica in 3D e grande dispendio di effetti speciali.

Accampate tra i resti di una civiltà scomparsa da tempo sul pianeta CYGNI, le forze terrestri vengono decimate dall'attacco a sorpresa di una potente razza aliena biomeccanica. "Essendo tra gli ultimi piloti sull'ultima portaerei della flotta, sei l'unica linea di difesa contro l'inflessibile bombardamento alieno".

Infine, DNF Duel è un picchiaduro con struttura 2D uno contro uno incentrato sul franchise di Dungeon and Fighter, mettendo in scena spettacolari scontri che si collegano al mondo di Arad e alla base narrativa della serie in questione.

Uno dei personaggi di DNF Duel

DNF Duel rivisita in chiave picchiaduro le storiche classi del GDR Dungeon and Fighter.

Tra colpi di pistola dello scaltro Ranger e la spregiudicata forza bruta del Berserker, i tratti iconici di ogni personaggio sono stati accentuati e rielaborati in questo nuovo contesto.