Microsoft Xbox raggiunge 500 milioni di utenti attivi mensili, grazie anche ad Activision Blizzard

I risultati finanziari di Microsoft Xbox annunciati in questi giorni parlano anche di un notevole record per quanto riguarda gli utenti attivi mensili: in base a quanto riferito dal CEO della compagnia, Satya Nadella, gli utenti Xbox registrati sono ormai 500 milioni, per quanto riguarda il valore "MAU", ovvero gli utenti attivi su base mensile.

Come è ormai tradizione, i risultati finanziari della divisione Xbox dimostrano luci e ombre per la sezione videoludica di Microsoft, che da una parte continua a macinare grandi numeri sul fronte di software e servizi ma dall'altra continua ad essere alquanto in crisi sulle vendite hardware, ma tra i vari dati quello che spicca è il raggiungimento di 500 milioni di utenti attivi mensili, una quantità davvero impressionante.

Si tratta ovviamente di utenti che accedono a qualsiasi elemento di Xbox, che ora comprende anche i popolari titoli di Activision Blizzard, ed è probabilmente da questi che arriva una notevole spinta all'incremento dei "MAU" di Microsoft Xbox.