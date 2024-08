Bungie va in rosso, licenzia in massa e Sony raccoglie i cocci: è il peggior sbaglio della gestione di Jim Ryan?

Quella di Bungie è stata l'acquisizione più costosa durante la campagna acquisti di Sony degli ultimi anni. La compagnia giapponese ha speso ben 3,6 miliardi di dollari nel 2022 per annetterla alla propria scuderia, pur lasciandole l'indipendenza decisionale e creativa, con l'obiettivo di accedere al suo "know how" in materia di giochi live service per "espandere PlayStation a centinaia di milioni di giocatori". Del resto parliamo del team dietro a Destiny, una serie che pur con degli scivoloni ancora oggi attrae tantissimi giocatori, e l'idea di renderla una sorta di supervisore e perno della strategia basata sullo sviluppo di oltre 10 GaaS entro il 2026 lanciata durante l'era del ex CEO Jim Ryan non sembrava neppure così malvagia.

Eppure, qualcosa deve essere andato terribilmente storto nel grande piano di Sony: Bungie non solo per il momento non si è rivelato un acquisto fruttuoso, perlomeno dal punto di vista di chi i giochi li fruisce, ma la recente ondata di licenziamenti e i conti in rosso confermati dal CEO Pete Parsons dipingono un quadro preoccupante di uno studio con grande potenziale ma anche problematico da gestire.