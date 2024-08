Avowed sarebbe stato rinviato e non arriverà nel 2024, ecco il nuovo potenziale periodo di uscita

A ridosso dell'annuncio dei piani di Microsoft per la Gamescom 2024 di questo mese, The Verge ha pubblicato un report in cui afferma che Avowed sarebbe stato rinviato , con la data di uscita che sarebbe slittata al prossimo anno.

Il gioco è in forma, la colpa è di S.T.A.L.K.E.R. 2?

Nella sua soffiata Warren ha aggiunto un dettaglio decisamente interessante, ovvero che per il cambio di programma per Avowed non sarebbe dovuto a dei problemi o ritardi sulla tabella di marcia dello sviluppo, bensì al recente rinvio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl al mese di novembre, che fosse il mese inizialmente scelto per la pubblicazione del titolo di Obsidian.

Un combattimento in Avowed

"Ho sentito che Obsidian sta per annunciare un ritardo di Avowed. Il team aveva puntato a un'uscita a novembre, ma con il rinvio a novembre dell'esclusiva Xbox S.T.A.L.K.E.R. 2, le cose si stanno complicando per i giochi Xbox nell'importantissima stagione natalizia", ha riferito Tom Warren.

Pur trattandosi di un gioco di terze parti, l'inclusione nel Game Pass e l'esclusiva temporale console su Xbox Series X|S rendono S.T.A.L.K.E.R. 2 una pedina vitale nella strategia di Microsoft per il periodo natalizio, quello commercialmente più importante e proficuo per il settore. Di conseguenza l'idea di spostare di alcuni mesi il lancio di Avowed per non dover competere "in casa" con il titolo di GSC Game World non sembra campata in aria. Detto questo è quasi inutile precisare che quella lanciata da The Verge è un'indiscrezione senza conferme ufficiali, dunque non prendetela per oro colato.