PS5 Pro: spuntano delle nuove specifiche su frequenze della CPU e ray tracing

Per quanto riguarda il comparto audio, PS5 Pro avrà un ACV con un clok maggiore , il che dovrebbe garantire un 35% di performance maggiori e la possibilità di elaborare più riverberi a convoluzione (una tecnica per la simulazione dell'acustica ambientale) ed effetti FFT o IFFT.

Inoltre, PS5 Pro monterà la medesima CPU di PS5, ma potrà utilizzare la " High Frequency Mode ", che aumenterà la frequenza di circa il 10%, portandola 3,85GHz. Questa modalità permette alla console di allocare maggiore energia, causando tuttavia un downloclock dell'1,5% per la GPU, che dovrebbe tradursi in un calo dell' 1% delle performance della stessa, praticamente irrilevante considerando i possibili benefici.

Dopo le prime indiscrezioni su velocità di rendering notevolmente aumentata, la tecnologia di upscaling proprietaria PSSR e una maggiore potenza in termini di teraFLOPS , l'insider è tornato alla carica, svelando che PS5 Pro avrà una velocità di trasferimento della memoria di sistema di 576 GB/s (18 GT/s) contro i 448 GB/s (14 GT/s) del modello attualmente in commercio, dunque parliamo di un incremento del 28%. Henderson ha aggiunto che PS5 Pro avrà un sistema di gestione della memoria ancora più efficiente, dunque il guandagno in termini di banda potrebbe essere persino superiore.

Il ray tracing sarà al centro della strategia di Sony per PS5 Pro?

Il 2023 è stato l'anno di PS5 Slim, il 2024 sarà quello del modello Pro?

Un altro dettaglio interessante condiviso da Henderson, è che PS5 Pro avrà 30 WGP che eseguono shader BVH8, contro i 18 WGP per shader BVH4 del modello base. Secondo l'insider Kepler, particolarmente noto nel panorama dei prodotti AMD (su cui si basano le console PlayStation), si tratta di un dato importantissimo, in quanto suggerisce l'adozione del ray tracing engine dell'architettura RDNA 4 e confermerebbe il sostanziale boost del 2-3x relativo al ray tracing.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze chirurgiche indiscrezioni simili, in quanto si tratta di specifiche non ufficiali. Al momento Sony non ha confermato ancora l'esistenza di PS5 Pro, tuttavia, considerando le voci di corridoio che puntano al lancio entro la fine del 2024, l'annuncio di questa console potrebbe arrivare durante il periodo estivo o l'autunno di quest'anno. Staremo a vedere.