Balatro arriverà anche su iOS e Android: sono state confermate le versioni mobile

L'annuncio è avvenuto durante un Reddit AMA (letteralmente "Chiedimi qualsiasi cosa") con LocalThunk, dove sono state rivelate molte informazioni interessanti, come ad esempio come sono stati progettati alcuni aspetti del gioco, cosa ha ispirato (o non ha ispirato) le sue meccaniche roguelike, cosa significa l'enorme successo del gioco e quali caratteristiche lo sviluppatore sta cercando di aggiungere o aggiornare in futuro.

I dettagli sulla versione mobile di Balatro

Per quanto riguarda le versioni per dispositivi mobili, invece, in risposta a una domanda che chiedeva semplicemente se fossero in programma per iOS e Android, l'editore Playstack ha dichiarato a nome dello sviluppatore: "Attualmente stiamo lavorando alla versione per dispositivi mobili, sì. Se avremo nuovi annunci in merito li pubblicheremo su Discord e Twitter".

LocalThunk ha poi ampliato il discorso dopo che gli utenti si sono chiesti se i port fossero stati gestiti altrove, confermando che "Il port per Switch, la versione per PC, la versione per MacOS ed entrambi i port per dispositivi mobili sono stati realizzati da me! Playstack mi stava solo dando una mano con alcune risposte (come potete vedere c'è stato molto da scrivere ieri)".

