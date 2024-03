Blade: il film di Marvel perde un altro pezzo, uno degli attori non fa più parte del progetto

Aaron Pierre è un attore britannico di 29 anni, noto per la serie TV Genius, il film Il Nemico, Brother, Old e la serie TV Krypton.

Altri addii per Blade

La regia di Blade era stata inizialmente affidata a Bassam Tariq e la sceneggiatura a Stacy Osei-Kuffour, ma i due si sono ritirati due mesi prima dell'inizio della produzione. Yann Demange è subentrato alla regia, mentre Michael Green è stato assunto come sceneggiatore.

Attualmente non è ancora chiaro quando il film inizierà la produzione. Per quanto riguarda il cast, Mahershala Ali è ancora impegnato nel ruolo del protagonista. In precedenza era stato riferito che anche Delroy Lindo e Mia Goth erano stati ingaggiati per il progetto, e non ci sono state notizie che suggeriscano che anche loro abbiano abbandonato il progetto.

"Ci stiamo lavorando. Questo è il meglio che posso dirvi", ha detto Ali in una recente chiacchierata con Entertainment Weekly. "Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Penso che torneremo a lavorarci relativamente presto".

