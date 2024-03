Disney Plus: il capo di Marvel Studios spiega come sono cambiate le cose dietro le quinte

Brad Winderbaum, capo di Marvel Studios, ha parlato del cambio di strategia nella produzione di contenuti per Disney Plus, spiegando come il tempo aggiuntivo venga utilizzato.

"Voglio dire, francamente, in tutta onestà, c'era il mandato di creare il più possibile per Disney+ il più velocemente possibile", ha detto Winderbaum in un'intervista al podcast Phase Zero.

"E poi c'è stato un cambiamento. E all'improvviso abbiamo dovuto iniziare a distanziare le date di pubblicazione. Questo spiega molti dei ritardi. Ora stiamo usando quel tempo. Non stiamo fermi. Quindi, è come se rimanesse nel forno. Si possono cuocere alcune cose un po' di più. In realtà, credo che alla fine le cose miglioreranno. Ma la maggior parte di queste cose sono francamente conseguenze di scelte fatte ai piani alti".