Nova sarà il prossimo progetto di Disney per il Marvel Cinematic Universe, report

Secondo un report, Marvel sta lavorando su un progetto dedicato al personaggio Nova. Si tratta di un nuovo prodotto Disney dedicato al Marvel Cinematic Universe.

L'informazione è stata condivisa da Deadline, che segnala che Nova è in produzione presso lo scrittore di Moon Knight, Sabir Pirzada. Attualmente però non è dato sapere se sarà un prodotto pensato per il grande schermo o se sarà una serie TV per Disney+. Non è nemmeno noto chi saranno gli attori o in che modo Nova sarà inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe.

In realtà, un progetto per Nova era parte di alcuni rumor che risalgono ad anni fa. Lo stesso Kevin Feige - boss di Marvel - aveva affermato che Nova ha un immenso potenziale. Inizialmente, Nova sarebbe dovuto apparire all'interno del primo film dei Guardiani della Galassia, ma è poi stato eliminato nelle successive riscritture della sceneggiatura del film.

Nova

Parlando delle origini del personaggio, Nova è apparso per la prima volta nel fumetto The Man Called Nova #1 del 1976. Si trattava di un eroe spaziale che assorbe il proprio potere da una fonte di energia cosmica nota come Nova Force. Il vero nome del personaggio è Richard Rider, un membro della Nova Corps, una forza di pacificatori intergalattici che sono apparsi all'interno del film del Marvel Cinematic Universe "Guardiani della Galassia" e del suo seguito. Tra i suoi poteri sono incluse le capacità di volo, super forza, velocità, resistenza e l'abilità di assorbire energia rivolta verso di lui e di rilasciarla sotto forma di raggi e pulsazioni gravimetriche.

Per il momento tutto questo va categorizzato come un rumor, ovviamente. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali. Nel frattempo, ecco il più recente trailer di Moon Knight, in arrivo a brevissimo su Disney+.