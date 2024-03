Need For Speed Most Wanted: il remake fanmade torna a mostarsi con 15 minuti di gameplay

NostalgiaNexus ha condiviso un video del proprio remake fan-made di Need For Speed Most Wanted, realizzato in Unreal Engine 5. Il video, che trovate poco sotto, dura circa 15 minuti e permette di vedere un po' di gameplay del gioco.

In questa versione, il remake di Need For Speed Most Wanted (parliamo del primo Most Wanted, del 2005) utilizza nuovi sistemi tecnologici come Niagara e NOS FX. Inoltre, il team che lavora al progetto ha creato il proprio sistema personalizzato di traffico e ha inserito uno shader per le parti interne della auto.

A tutto questo si somma la presenza di alberi 3D con il proprio effetto di movimento causato dal vento e anche con la caduta di foglie. L'originale aveva alberi statici, quindi si tratta di un miglioramento netto e visibile. Per le texture delle strade, sono state usate quelle di Xbox 360 poi upscalate.

Precisiamo che questo remake non è disponibile per il download. Non pare che NostalgiaNexus abbia intenzione di rendere il progetto disponibile al pubblico.