Un nuovo gioco di SpongeBob potrebbe essere in arrivo, ma questa volta è Patrick a brillare

Patrick la Stella Marina potrebbe essere finalmente protagonista di un nuovo videogioco legato alla serie SpongeBob SquarePants, stando a quanto emerso da alcuni listini di rivenditori che riportano il titolo "The Patrick Star Game" come in arrivo.

Non c'è stato alcun annuncio ufficiale ancora, ma la presenza di una copertina e di vari dettagli come la sinossi ufficiale e la registrazione PEGI fa pensare che il gioco in questione sia effettivamente in arrivo, ancora da annunciare da parte del team Outright Games.

Il team è specializzato in videogiochi basati su licenze di serie animate e film, come vari titoli su Paw Patrol, PJ Masks: Mighty Alliance e Bluey: Il Videogioco.