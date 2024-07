PS5 Pro quadruplicherà le performance in ray tracing, ma il path tracing rimarrà difficile, per un'analisi

Un nuovo video di Digital Foundry tocca ancora una volta l'argomento PS5 Pro, la fantomatica nuova console di Sony di cui si parla ormai da diversi mesi ma che non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte della compagnia, riferendo che, in base alle specifiche trapelate, potrà probabilmente quadruplicare le performance viste finora in ray tracing, ma che l'uso del path tracing rimarrà comunque complicato.

Sulla questione del ray tracing, la redazione della rubrica britannica sostanzialmente concorda con quanto è stato riferito finora anche da altre fonti, sempre in base a quelle che sembrano essere le specifiche trapelate del nuovo modello di console, comunque non ufficiali visto che la conferma dell'esistenza di questa ancora non c'è.

Considerando la presenza di elementi intermedi che partono da una base AMD RDNA 3 ma contengono caratteristiche da RDNA 4, PS5 Pro dovrebbe consentire grandi vantaggi soprattutto in ambito ray tracing.