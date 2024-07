PS5 Pro potrebbe avere caratteristiche di AMD RDNA4 secondo un leaker, che ne indica alcune

A dire il vero, come suo solito i leaker in questione mette insieme varie parole senza grande contorno a commento, dunque non è nemmeno facile interpretare precisamente cosa voglia dire, ma sembra piuttosto chiaro nel riferire che PS5 Pro dovrebbe avere diverse caratteristiche di RDNA4, nonostante possa essere considerata una macchina basata su RDNA 3.5.

In sostanza, secondo Kepler, PS5 Pro dovrebbe basarsi sull' architettura RDNA 3.5 per quanto riguarda la rasterizzazione, ma avere integrazioni ad RDNA 4 soprattutto per quanto riguarda il ray tracing e altri elementi, in modo da rappresentare forse una sorta di ponte di collegamento tra questa e la prossima generazione di console.

Siamo sempre nel regno delle voci di corridoio selvagge per quanto riguarda PS5 Pro , ma in questo caso ci riferiamo a un leaker che viene considerato affidabile sul fronte hardware, ovvero il misterioso "Kepler_L2", il quale ha riferito che il nuovo modello di console dovrebbe integrare alcune caratteristiche da AMD RDNA4 , la nuova architettura della compagnia, indicandone alcune .

Cose poco comprensibili ma probabilmente incentrate sul ray tracing

Questo dovrebbe comportare evoluzioni grafiche in ogni campo, ma in particolare sul fronte del ray tracing, in base anche a quanto riferito in precedenza.



Nella fattispecie, il nuovo post di Kepler menziona un double ray tracing intersect engine e varie altre caratteristiche specifiche dedicate a questa funzionalità grafica come RT Instance Note Transform, 64B RT note e altro.

Su PS5 Pro dovrebbero trovarsi alcuni elementi dell'architettura più moderna di AMD come Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA) e il sistema di data prefetcher di RDNA4, tutte cose che dovrebbero incrementare in maniera sostanziale la potenza grafica della console.

Buona parte delle informazioni riportate non sono molto comprensibili, ma rientrerebbero in quanto riportato in precedenza su PS5 Pro, che sembrerebbe essere un modello intermedio tra due generazioni ma forse più vicina a una prossima console rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza con PS4 Pro.



Per il resto, rimane il mistero sulla sua stessa esistenza, considerando che Sony ancora non ha comunicato nulla al riguardo: nei giorni scorsi, il noto giornalista Tom Henderson ha prima fatto pensare a un possibile ritardo e poi ritrattato parzialmente la questione, confermando che i tempi di uscita di PS5 Pro potrebbero comunque rientrare nel 2024, considerando anche che tra poco dovrebbe avere inizio la nuova certificazione dei giochi per PS5 con supporto previsto per il modello Pro.

Nel frattempo, alcune possibili tracce del nuovo modello sono state trovate nel recente aggiornamento di No Man's Sky.