Arcane Stagione 2 si mostra con una prima sequenza video completa nella nuova clip ufficiale

Questo fa già capire che qualcosa di bizzarro dev'essere successo in precedenza, portando Heimerdinger ed Ekko ad agire in maniera collaborativa e probabilmente costringendo il Professore a dover muoversi di soppiatto anche solo per raggiungere il proprio laboratorio.

La clip ovviamente non dice molto della trama della Stagione 2, ma ci cala direttamente all'interno di una particolare situazione : in questo caso vediamo Heimerdinger che deve intrufolarsi nel suo stesso laboratorio per recuperare probabilmente qualcosa, seguito da un confuso Ecco che, giustamente, fa presente all'altro il motivo di tanta furtività, considerando che si tratta della sua base.

Lo stile è sempre quello, splendido, della prima stagione

Sembra dunque che ci siano diversi colpi di scena ad attenderci durante la Stagione 2 di Arcane, particolarmente attesa da moltissimi fan.

Ci sono ancora alcuni mesi da aspettare, ma se non altro ora c'è un periodo di uscita preciso per la nuova parte della serie animata: come riferito anche al termine del video in questione, Arcane: Stagione 2 arriverà su Netflix a novembre 2024.

Si tratta di una pausa di circa tre anni dalla prima stagione, che è andata in scena nel 2021 e ha riscosso grandi consensi tra critica e pubblico, riuscendo nell'intento di tradurre il complesso universo di League of Legends in una forma narrativa convincente, sia dal punto di vista della scrittura che della caratterizzazione dei personaggi e anche della tecnica di animazione.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un teaser trailer mozzafiato per Arcane: Stagione 2.