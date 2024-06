La stagione 2 di Arcane presentata con un teaser trailer mozzafiato

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della seconda Stagione 2 delle serie animata Arcane , che si annuncia davvero come esplosiva. Per chi non la conoscesse si tratta della trasposizione ufficiale del MOBA League of Legends di Riot Games, considerata tra le migliori per un videogioco, tanto da essere acclamata fuori dal mondo videoludico stesso.

Il teaser trailer

Il filmato mostra diversi dettagli interessanti, tra Vi nel suo nuovo ruolo di membro delle forze dell'ordine e alcuni nuovi personaggi provenienti dal mondo di League of Legends. Jinx di suo appare solo nel finale, a ricordarci comunque che sarà di nuovo protagonista. Anzi, antagonista.

Quando sarà disponibile la seconda stagione di Arcane? L'uscita è prevista per novembre 2024, in data ancora da destinarsi. Comunque sia non dovrebbero esserci ritardi, visto che è praticamente pronta e lo studio di animazione sta dando gli ultimi ritocchi. Bisogna solo sapere il giorno esatto e preparare i pop-corn.

Ricordiamo che la prima stagione è stata un successo enorme, che ha avuto una risonanza difficilmente registrata prima per una trasposizione videoludica. La seconda stagione è stata quindi un passo naturale per Netflix e Riot Games. Da quello che si è visto nel teaser, la qualità pare essere in linea con quella della prima, di suo altissima, sia dal punto di vista delle animazioni che dello stile scelto, molto particolare e in qualche modo unico. Dal video apprendiamo anche che si tratta del capitolo finale, che metterà probabilmente fine allo scontro tra le due sorelle, Jinx e Vi.

L'arrivo del teaser trailer è stato accompagnato da una polemica assurda riguardante Vi: alcuni considerano assurdo il suo nuovo ruolo nelle forze dell'ordine. Probabilmente non sapevano che è nel canone della serie da quando il personaggio è stato introdotto nel gioco.