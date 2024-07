PS5 Pro spunta da una configurazione di No Man's Sky

Ormai è cosa nota che Sony è al lavoro su PlayStation 5 Pro , un aggiornamento hardware della sua console più recente, con caratteristiche avanzate. In giro ci sono molte voci che la riguardano, ma ufficialmente non si sa ancora nulla. Quindi l'apparizione della nuova versione di PS5 nei file di configurazione di No Man's Sky ha destato enorme interesse. Nella sostanza, è stato trovato un preset pensato espressamente per Trinity (il presunto nome in codice di PS5 Pro) che è stato subito messo a confronto con il preset di PS5.

Un salto o un saltino?

Come potete osservare, i valori modificati sono davvero pochissimi. Come vedremo non significa molto, visto il gioco, ma intanto vediamo dove si trovano le differenze.

Quelli che riportiamo a parte sono gli unici valori che appaiono modificati:

Il preset per PS5



LowestDynamic ResScaling Factor = 0.6

WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum. High

LowestDynamic ResScaling Factor = 0.8

WaterQuality TkGraphicsDetailTypes GraphicDetail = GraphicDetailEnum. Ultra

Ora, c'è da dire che, nonostante l'effetto che può fare vedere una configurazione per una console che non è stata ancora annunciata, stiamo parlando comunque di un titolo vecchiotto, nato su PS4. Insomma, non è da No Man's Sky che ci si può aspettare chissà quale miglioramento della grafica.

Inoltre, potrebbe essere semplicemente una configurazione provvisoria, visto che all'uscita della console manca ancora molto (si parla di 2025, a questo punto).

Insomma, prendiamola come una curiosità, non certo come un indicatore della potenza di PS5 Pro. Del resto stiamo parlando di un hardware che va a rinfrescare quello di una console già esistente, come fatto da PlayStation 4 Pro con PlayStation 4, quindi non ci si devono attendere miracoli sul fronte dei progressi grafici generali. Probabilmente i giochi gireranno meglio e avranno qualche effetto in più, ma in buona sostanza saranno gli stessi di PS5.