Soulframe: può esistere un soulslike live service?

I videogiocatori, infatti, tendono ad associare al genere soulslike il classico modello di business dell'acquisto diretto del gioco finito. Soulframe, invece, adotterà la stessa monetizzazione di Warframe: free to play con la possibilità di ottenere ogni elemento di gioco grindando e senza spendere un euro, ma con la possibilità di pagare per saltare i tempi di attesa e per ottenere gli oggetti cosmetici. È ancora troppo presto per ipotizzare se questa formula funzionerà o no, quello che possiamo fare, invece, è esplorare l'universo che Sinclare e compagni stanno forgiando e le sue molte promesse.

Soulframe è una creatura decisamente atipica : ha il gameplay di un soulslike, la progressione semplificata di un RPG vecchio stile, un impianto live service e sarà persino free to play. Come suggerisce il nome, questo gioco è un parente stretto di Warframe, il cavallo di battaglia dello studio di sviluppo canadese Digital Extremes, nonché il nuovo progetto del cuore di Steve Sinclair, il CEO della compagnia e una delle menti dietro il successo proprio di Warframe.

Spazio per Soulframe

"Alla scorsa Tennocon abbiamo invaso lo spazio di Warframe con la nostra demo" ha detto Sinclair, "quest'anno il gioco sta gettando le sue fondamenta quindi, da ora, ora ci saranno dirette periodiche dedicate a Soulframe per mostrare ai giocatori cosa abbiamo in cantiere". Il lavoro da fare è ancora molto anche solo per arrivare a uno stato simile a quello in cui Warframe è stato lanciato nel 2013. "Noterete nelle scede di intermezzo l'assenza totale di battito di ciglia perché, come il resto del gioco, sono un work in progress. Siamo pronti a coinvolgere il pubblico in questo viaggio e, come è successo con Warframe, abbiamo bisogno dei feedback per raggiungere i nostri obiettivi in termini di qualità".

La creazione del personaggio in Soulframe avverrà tramite la selezione di alcuni tratti estetici della madre che verranno poi passati alla progenie

Soulframe inizierà durante una buia notte di primavera, durante una feroce battaglia per la conquista di un castello. Dal gameplay che abbiamo visto (narrato in rima da uno dei personaggi principali del gioco) la creazione del personaggio avverrà tramite la madre: scegliendo i tratti della figura materna, infatti, saranno scelti anche quelli del personaggio. Questa prima scelta è la dimostrazione della centralità dei temi dell'ascendenza e della discendenza in questo gioco dove tutto è fondato sui ricordi, sul rapporto con il passato e sull'imparare da chi è venuto prima.

Subito dopo il gameplay è passato all'azione, anche se gli sviluppatori hanno voluto precisare che la missione introduttiva sarà molto più elaborata e stratificata rispetto ai pochi minuti mostrati. La prima chicca di Soulframe è la sua schermata di login in cui l'Envoy (il personaggio del giocatore) è appoggiato a un tronco e circondato da animali, mentre si fa un pisolino. Al primo input, il personaggio si alza e tutti gli altri animali corrono via. In qualsiasi momento fuori dal combattimento (anche nei dungeon generati proceduralmente), poi, è possibile accedere al Nightfold, una sorta di ibrido tra il Sogno del Cacciatore di Bloodborne e l'Orbiter di Warframe. Qui è possibile personalizzare il proprio personaggio nelle abilità e nell'estetica grazie al sistema degli antenati.

Tuvalkane sarà uno dei vostri antenati del Nightfold e sarà responsabile della forgiatura di nuove armi

Nel corso dell'avventura, infatti, incontrerete gli spiriti dei vostri lontani parenti venuti nel mondo prima di voi e potrete reclutarli per usufruire dei loro talenti. C'è uno storico che oltre a fare da voce narrante amministra l'enciclopedia e le missioni, un maestro d'armi che incastona i potenziamenti nelle spade e nelle alabarde, un fabbro per forgiare ciò che vi serve e (novità di quest'anno) una maga chiamata Verminia esperta di pozioni e tinture. Reclutare ciascuno di loro sarà una missione a sé stante di durata e difficoltà variabile. Nel Nightfold, infine, troverete anche tutte le vostre cavalcature (abbiamo visto solo un bellissimo lupo bianco) che saranno ampiamente coccolabili con carezze e grattini.