Orcs Must Die! Deathtrap annunciato con un trailer ufficiale, per PC e Xbox Series X|S

Robot Entertainment ha annunciato un nuovo capitolo nella sua nota serie Orcs Must Die!, in questo caso caratterizzato da alcune novità ed evoluzioni, come dimostrato anche dal trailer di presentazione: vediamo dunque Orcs Must Die! Deathtrap, che porta avanti la serie strategica in nuove direzioni.

Anche in questo caso si tratta fondamentalmente di uno strategico in stile tower defense incentrato sullo scontro con orde di orchi da tenere a bada, in modo da far sopravvivere il regno degli umani. In questo caso, vengono introdotte anche alcune nuove caratteristiche, come il multiplayer cooperativo a 4 giocatori e alcuni elementi in stile roguelike.

Orcs Must Die! Deathtrap ha un nuovo sistema di progressione che riprende alcuni elementi dei roguelike, ambientazioni più ampie e anche alcune evoluzioni applicate al sistema di combattimento in terza persona.