L'editore di Grand Theft Auto considera ufficialmente il review bombing tra i pericoli da evitare

Il review bombing in questi anni è diventato quasi uno standard nella comunicazione di massa della community videoludica, ma questa potrebbe essere una delle prime volte in cui un publisher di grandi dimensioni effettua una sorta di "codifica" del gesto e lo inserisce tra i maggiori pericoli da evitare per mantenere una buona visibilità presso il pubblico.

È successo nel recente documento diffuso da Take Two Interactive, il publisher di Rockstar Games e 2K Games, agli investitori: nella lista dei rischi che potrebbero influire sul successo della compagnia, l'editore ha inserito ufficialmente anche "le campagne di recensioni negative", poste per la prima volta all'interno di un documento del genere, almeno da parte della casa di Grand Theft Auto.

"Inoltre, l'ottenimento e il mantenimento di valutazioni elevate dei nostri giochi sulle piattaforme di terze parti su cui operiamo sono importanti in quanto aiutano i giocatori a trovare i nostri giochi", si legge nel documento in questione.